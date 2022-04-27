В Евросоюзе заявили, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции

Схема оплаты за поставки российского газа с открытием двух счетов в рублях и евро нарушает санкции Евросоюза, так как компания-покупатель не контролирует движение средств, сообщил высокопоставленный представитель Евросоюза. Он прокомментировал заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что компании, которые будут осуществлять оплату за российский газ в рублях, таким образом нарушают европейские санкции против России.

"Нарушением было бы открытие второго счета в рублях в рамках выполнения обязательства по указу", - цитирует его РИА Новости. По его словам, в указе, регулирующем оплату за российский газ, содержится обязательство переводить евро в рубли на другой счет, который компания не контролирует, что является нарушением санкций.

Он настаивает, что платеж за газ должен считаться совершенным после перевода средств в валюте, указанной в контракте - долларах или евро. "Нарушением санкций было бы признание компаниями, что платеж не осуществлен после перевода евро, что платеж будет завершен только после конвертации на счет в рублях, которая производится в одностороннем порядке", - отметил представитель ЕС.