В Азербайджане никто не заражался корью с 2019 года

По данным Организации Объединенных Наций, число случаев заражения корью в мире в этом году выросло примерно на 80 процентов. Организация предупреждает, что страны должны принять меры, учитывая быстрое распространение болезни. В заявлении ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится - в опасности находится более 200 миллионов человек.

Корью чаще всего болеют дети. Это заболевание может вызывать такие осложнения, как слепота, отек головного мозга, диарея и тяжелые респираторные инфекции. По новым данным ООН, с апреля прошлого года в разных странах произошла 21 крупная и разрушительная эпидемия кори.

В период с 2017 по 2019 год корь была распространена в странах Европы, в том числе в Украине. Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность тем, что война может спровоцировать эпидемию кори в этой стране. Отмечается, что с началом войны отслеживать какие-либо заболевания в Украине стало сложно в целом.

Заместитель гендиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева сообщила haqqin.az, что с 2019 года в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заболевания корью. Тем не менее, тех, кто обращается в поликлиники и больницы с жалобами на сыпь, проверяют на наличие заболевания. В целом, в Азербайджане проводится эпидемиологический контроль по кори. Эффективно бороться с заболеванием помогают вакцины.