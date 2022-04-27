AQTA продолжает оптимизировать процесс управления
Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана (AQTA) продолжает принимать последовательные меры по развитию цифрового управления, оптимизации и электронизации внутренних процессов управления - за счет применения инновационных решений, а также обеспечения гибкого и эффективного управления в этой области. Также Агентство ведет постоянную работу по обеспечению прозрачности своей деятельности и дальнейшей оптимизации деятельности субъектов предпринимательства, их поддержке.
Следующий шаг в повышении эффективности работы и повышении качества электронных услуг связан с процессами импорта. Так, операции по импорту и экспорту пищевой продукции, процесс экспорта продукции в сфере фитосанитарного контроля, а также процесс импорта средств защиты растений уже полностью электронизированы.
В настоящее время ведутся работы по электронизации импортно-экспортных операций в ветеринарной сфере, а параллельно в фитосанитарной сфере и реализации заявок предпринимателей через Автоматизированную информационную систему безопасности пищевых продуктов (AQTIS) через «Личный кабинет». Ожидается, что в мае текущего года импортно-экспортные операции в пищевой отрасли полностью перейдут на электронные рельсы. Это, в свою очередь, будет способствовать более быстрому выполнению обращений и оперативному обмену информацией. Проведены встречи с предпринимателями для ознакомления с актуальными нововведениями.
Отметим, что в целях обеспечения устойчивости инфраструктуры и деятельности AGTIS основные инфраструктурные серверы и ресурсы Агентства размещены в Центре обработки данных Министерства цифрового развития и транспорта. При этом к 2025 году в AQTIS планируется разработать много новых модулей. Принимаемые меры в этом направлении направлены на повышение качества услуг за счет широкого использования электронных сервисов, приема заявок от предпринимателей через «Личный кабинет», перехода на безбумажную систему отслеживания, экономии времени, облегчения доступа к услугам и повышение удовлетворенности граждан.