AQTA продолжает оптимизировать процесс управления

Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана (AQTA) продолжает принимать последовательные меры по развитию цифрового управления, оптимизации и электронизации внутренних процессов управления - за счет применения инновационных решений, а также обеспечения гибкого и эффективного управления в этой области. Также Агентство ведет постоянную работу по обеспечению прозрачности своей деятельности и дальнейшей оптимизации деятельности субъектов предпринимательства, их поддержке.

Следующий шаг в повышении эффективности работы и повышении качества электронных услуг связан с процессами импорта. Так, операции по импорту и экспорту пищевой продукции, процесс экспорта продукции в сфере фитосанитарного контроля, а также процесс импорта средств защиты растений уже полностью электронизированы.

В настоящее время ведутся работы по электронизации импортно-экспортных операций в ветеринарной сфере, а параллельно в фитосанитарной сфере и реализации заявок предпринимателей через Автоматизированную информационную систему безопасности пищевых продуктов (AQTIS) через «Личный кабинет». Ожидается, что в мае текущего года импортно-экспортные операции в пищевой отрасли полностью перейдут на электронные рельсы. Это, в свою очередь, будет способствовать более быстрому выполнению обращений и оперативному обмену информацией. Проведены встречи с предпринимателями для ознакомления с актуальными нововведениями.