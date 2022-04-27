Российские военные, намереваясь совершить прорыв в Донецкой области, понесли ощутимые потери, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Романа Цимбалюка.

"Подразделения батальонной тактической группы (БТГр) 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718, Шали, Чеченская республика) из состава 42-й мотострелковой дивизии в ходе "специальной военной операции" в Донецкой области понесли потери", - сказал он, отметив, что атака происходила 27 апреля.

По его данным, в ходе неудачной попытки наступления украинским военным удалось уничтожить 2 БТР, погибли 7 россиян. Кроме того, 9 из наступавших получили ранения, а трое считаются без вести пропавшими.