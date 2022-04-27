«Создавать «ХНР» не будут, область планируют присоединить к Крыму»

Журналисты спросили городского главу, как ведут себя россияне в Херсоне, наблюдается ли какая-то подготовка к проведению псевдореферендума и помогают ли местные жители в организации таких незаконных действий.

Российские войска не будут проводить псевдореферендум о создании так называемой "ХНР" на территории Херсонской области. Вместо этого они, вероятнее всего, планирует присоединить временно занятый регион к Крыму.

Колыхаев ответил: "Относительно референдума. У меня нет точной информации. Общаюсь с жителями нашего города и вижу, что нет признаков того, что будет референдум. Когда они будут его планировать — трудно сейчас сказать".

Далее мэр поделился своим мнением о планах российских войск: "Что я вижу: референдума не будет. Думаю, что они, скорее всего, [планируют область] присоединять к [Крыму]. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к референдуму нет".

Напомним, Генштаб ВСУ еще в конце марта сообщал о псевдореферендуме, который россияне хотят провести в Херсонской области. С этой целью они собирали данные жителей Херсонщины и Николаевщины.