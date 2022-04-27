Россияне вновь обстреляли украинских пограничников

Российские войска обстреляли украинскую территорию возле пункта пропуска "Сеньковка", сообщает Государственная пограничная служба Украины.

“Пограничники Черниговского отряда зафиксировали обстрел с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка". Российские военные произвели около 15 выстрелов из автоматического гранатомета. Военнослужащие Госпогранслужбы в результате обстрела не пострадали”, - говорится в сообщении.

Председатель Корюковской районной военной администрации Иван Ващенко сообщал о том, что 15 апреля российские войска обстреляли из минометов позиции украинских пограничников в Черниговской области.