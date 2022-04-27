Координатор KOBIA по Гянджа-Газахскому экономическому району Анар Алиев подробно проинформировал о благоприятной среде для организационных, правовых и экономических мерах, принимаемых для развития предпринимательства в регионе, предпринимательской деятельности, механизме эффективной финансовой поддержки субъектов предпринимательства, рассказал о значении данных проектов. Он сообщил, что с местными фермерами, привлеченными к тренингам, будут поддерживаться регулярные контакты, и поддержка будет продолжена.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя правления ЗАО «AzerGold» Огтай Мамедов отметил, что главной миссией проекта является содействие развитию экосистемы малого бизнеса в регионе, где компания проводит работы по продвижению пчеловодства в качестве типа экопредпринимательства и увеличению производство натурального меда. Он отметил, что такие проекты, которые регулярно реализует ЗАО, служат поддержке государственных программ социально-экономического направления, повышению благосостояния населения. Заместитель председателя подчеркнул, что в дальнейшем также будут реализованы определенные проекты по развитию малого и среднего предпринимательства в регионе.

Затем пчеловоды, работающие в селах Човдар, Баян, Гушчу и Зейлик Дашкесанского района, принявшие участие в тренингах и практических занятиях, были награждены сертификатами. В рамках мероприятия на территории Дашкесанского района были посажены нектароносные акации, а в завершение дня фермерам были преподнесены в дар 120 пчелиных семей, полностью оснащенных необходимым оборудованием, и соответствующие лекарственные препараты.

Напомним, что в рамках начального этапа проекта члены Комитета по корпоративной социальной ответственности «AzerGold» организовали встречу с пчеловодами с целью определения возможностей для местных общин извлечь выгоду из проекта, выявления проблем, с которыми сталкиваются владельцы фермерских пчеловодческих хозяйств и путей их устранения, а также обмена мнениями об инициативах.

На следующем этапе проекта консультанты провели трехдневные теоретические тренинги и практические занятия по весеннему уходу за пчелами, взроиванию и разведению маток. В рамках программы были розданы методические буклеты с целью повышения осведомленности о лечении и профилактике паразитарных заболеваний, применении инноваций в этой области. В то же время эксперт Центра развития малого и среднего предпринимательства KOBIA провел семинар для фермеров по доступу к финансовым ресурсам, организации аграрного страхования. На тренингах были даны ответы на вопросы фермеров и проведен широкий обмен мнениями.