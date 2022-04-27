Премьер Израиля получил второе письмо с угрозами

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил второе письмо с угрозами в адрес своей семьи, полиция Израиля полностью засекретила детали расследования, сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

"В свете еще одного письма с угрозами убийства, содержащего боевую пулю, адресованного семье премьер-министра и переданного израильской полиции, мы подчеркиваем, что существует полный запрет на публикацию каждой детали расследования. Расследование ведется подразделением "Лахав 433" в сотрудничестве со Службой общей безопасности ШАБАК", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Служба общей безопасности ШАБАК и полиция ведут расследование по поводу угроз, полученных премьер-министром страны Нафтали Беннетом по почте в конверте, куда также была вложена пуля.