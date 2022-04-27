28 апреля 2022 года в Агджабеди состоялось региональное совещание на тему «Пожарная безопасность на природных территориях». Во встрече приняли участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, глава исполнительной власти Агджабединского района Рафиль Гусейнов, сотрудники Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, министерства сельского хозяйства и юстиции, ПО «Азеригаз», ОАО «Азерэнержи». Также на мероприятии присутствовали представители ОАО «Азеришыг» и председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям 14 районов, предприниматели и фермеры.

Выступивший на совещании заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев призвал фермеров и предпринимателей быть осторожными в период сбора урожая, строго соблюдать правила техники безопасности и не сжигать зерновые поля. Заместитель министра также подчеркнул необходимость продолжения информационно-просветительской работы по предупреждению пожаров. Он обратил внимание на лесные пожары наряду с пахотными землями и подчеркнул важность соблюдения каждым гражданином правил безопасности для защиты национальных богатств.

Мирзоев подчеркнул важность взаимодействия соответствующих ведомств в своевременном предупреждении чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера.