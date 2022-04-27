Губернатор Свердловской области РФ Евгений Куйвашев вступил в перепалку с российским телеведущим Владимиром Соловьевым, о срыве подготовки покушения на которого на этой неделе заявила ФСБ. Отвечая Куйвашеву, Соловьев усилил градус дискуссии, перешел на «ты» и сниженную лексику. Поводом для ссоры стали рассуждения телеведущего о войне в Украине и ее противниках. Об этом пишет в своей статье Русская служба BBC.

Издание напоминает, что ранее телеведущий во время эфира на своем канале «Соловьев Live», в котором участвовал полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты» (имел в виду людей с либеральными взглядами).

Соловьев выступал в поддержку войны в Украине. «С одной стороны, у вас блестящие воины, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, многие в округе их поддерживают, - сказал он полпреду. - С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей... Такой мусор иногда в головах у некоторых людей, что прямо чистить и чистить».

Ответ губернатора Свердловской области не заставил долго ждать. «Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний - я даже повторять не хочу - значительно уменьшилось», - сказал Куйвашев в обращении, опубликованном в «ВКонтакте».

«Я думаю, надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале - напомню, это опорный край державы, - очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком», - добавил губернатор.

Русская служба BBC отмечает, что Соловьев не первый раз нелестно отзывается о Екатеринбурге. В 2019 году он назвал жителей города «наследниками бесов» из-за протестов против планов строительства в парке храма святой Екатерины. Кто-то из местных жителей после этого установил на въезде в город указатель «Город бесов». Куйвашев тогда призвал не поддаваться на провокации и поставить другую табличку - с надписью «Город храбрых».