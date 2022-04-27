Соловьеву посоветовали «следить за языком». В ответ журналист перешел на «ты» видео
Губернатор Свердловской области РФ Евгений Куйвашев вступил в перепалку с российским телеведущим Владимиром Соловьевым, о срыве подготовки покушения на которого на этой неделе заявила ФСБ. Отвечая Куйвашеву, Соловьев усилил градус дискуссии, перешел на «ты» и сниженную лексику. Поводом для ссоры стали рассуждения телеведущего о войне в Украине и ее противниках. Об этом пишет в своей статье Русская служба BBC.
Издание напоминает, что ранее телеведущий во время эфира на своем канале «Соловьев Live», в котором участвовал полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты» (имел в виду людей с либеральными взглядами).
Соловьев выступал в поддержку войны в Украине. «С одной стороны, у вас блестящие воины, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, многие в округе их поддерживают, - сказал он полпреду. - С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей... Такой мусор иногда в головах у некоторых людей, что прямо чистить и чистить».
Ответ губернатора Свердловской области не заставил долго ждать. «Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний - я даже повторять не хочу - значительно уменьшилось», - сказал Куйвашев в обращении, опубликованном в «ВКонтакте».
«Я думаю, надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале - напомню, это опорный край державы, - очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком», - добавил губернатор.
Русская служба BBC отмечает, что Соловьев не первый раз нелестно отзывается о Екатеринбурге. В 2019 году он назвал жителей города «наследниками бесов» из-за протестов против планов строительства в парке храма святой Екатерины. Кто-то из местных жителей после этого установил на въезде в город указатель «Город бесов». Куйвашев тогда призвал не поддаваться на провокации и поставить другую табличку - с надписью «Город храбрых».
Екатеринбуржцы будут «очень ждать» Соловьева на его лекции «для того, чтобы высказать свою позицию», предупредил Соловьева губернатор Куйвашев, спровоцировав телепропагандиста на новую порцию брани.
«А, это ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить, - перешел Соловьев на блатную лексику в очередном эфире, показав видеообращение губернатора. - Это что вот сейчас было - «следить за языком»? То есть это ты стрелку забиваешь, губернатор? Это что, уралмашевское прошлое сказывается? Не завода, а преступных группировок бандитских... Может, еще присоединиться Куйвашеву к тем, которые меня грохнуть пытались?».