Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял специального представителя президента РФ Михаила Петракова, встреча состоялась в рамках двусторонних консультаций по вопросам Каспия между Баку и Москвой, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, перед встречей состоялись двусторонние консультации между делегацией во главе с Михаилом Петраковым и делегацией во главе со спецпредставителем президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халафом Халафовым. В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по вопросам имплементации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подготовки к очередному Каспийскому саммиту, проектам соглашений между прикаспийскими государствами по вопросам сотрудничества в этой сфере, которые в настоящее время находятся на стадии согласования.

Во время встречи с министром Джейхуном Байрамовым стороны обсудили сотрудничество по вопросам Каспия, а также вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, РФ и Армении, включая делимитацию и открытие коммуникаций, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Стороны также обменялись мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки дня.