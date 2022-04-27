Крупный пожар в промпарке «Азерсун» тушат с вертолетов МЧС обновлено; фото
Пожар в промышленном парке «Азерсун» в поселке Гаджи Зейналабдин продолжается. В пресс-службе МЧС сообщили, что наряду с подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и Сумгаитского регионального центра ведомства к тушению пожара привлечены два вертолета авиационного отряда, а также пожарный поезд.
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На «горячую линию» 112 МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на территории «Промышленного парка Азерсун» в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгаит.
Как сообщили в МЧС, на место происшествия привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. Проводятся оперативные и неотложные меры по тушению пожара.