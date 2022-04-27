Герасимов прибыл в Изюм, чтобы возглавить российские войска украинские источники
В оккупированный Россией украинский город Изюм в Харьковской области приехал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Он будет командовать российскими войсками на Донбассе, сообщило украинское издание Defense Express, сотрудничающее с украинским военно-промышленным комплексом и военными экспертами.
Согласно источникам издания, Герасимов уже якобы прибыл в пункт управления войсками ВС РФ в районе Изюма.
Издание отмечает, что должность Герасимова предполагает командование операциями стратегического уровня, а не оперативно-тактического. Это может быть свидетельством того, что российское руководство всерьез сосредоточено на достижении хотя бы каких-нибудь тактических побед в Донбассе.
Кроме того, отмечает издание, приезд Герасимова в полевые пункты управления свидетельствует, что назначение главы Южного военного округа генерала Александра Дворникова командующим войсками РФ в Украине не улучшило ситуацию с координацией и управлением подразделений на поле боя.