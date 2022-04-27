В оккупированный Россией украинский город Изюм в Харьковской области приехал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Он будет командовать российскими войсками на Донбассе, сообщило украинское издание Defense Express, сотрудничающее с украинским военно-промышленным комплексом и военными экспертами.

Согласно источникам издания, Герасимов уже якобы прибыл в пункт управления войсками ВС РФ в районе Изюма.