Байден запросит $33 млрд для помощи Украине

Президент США Джо Байден запросит у Конгресса 33 миллиарда долларов на гуманитарную и военную помощь Украине, сообщает CNBC со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.

Согласно сообщению, 20,4 миллиарда долларов хотят направить на сферу безопасности и военную помощь Украине, а также на финансирование усилий США по укреплению европейской безопасности в сотрудничестве с союзниками по НАТО. 8,5 миллиарда долларов пойдет на поддержку украинской экономики, 3 миллиарда – на гуманитарную помощь.

По словам собеседников, речь идет о передаче дополнительной артиллерии, противотанковых и противовоздушных средств, усовершенствовании кибербезопасности, передовых системах противовоздушной обороны, системах для разминирования.

Ожидается, что запрос Байдена получит поддержку среди республиканцев и демократов, несмотря на то, что это поднимет общие расходы США по Украине до 39 миллиардов долларов за 9 месяцев.