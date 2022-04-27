Спецпредставители Турции и Армении встретятся 3 мая в Вене

Следующий раунд переговоров по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном пройдёт в Вене 3 мая. Об этом сообщили в турецком МИД.

«3 мая 2022 года в Вене состоится третья встреча специальных представителей по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией – посла Сердара Кылыча и вице-спикера Рубена Рубиняна», - говорится в сообщении на сайте МИД Турции.

Первую встречу представители Еревана и Анкары провели 14 января в Москве, вторую – 24 февраля в Вене.