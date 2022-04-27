Премьер Болгарии: София не примет условия Москвы

По его словам, имеющихся запасов хватит более чем на месяц. Кроме того, к концу июня Болгария планирует завершить строительство нового интерконнектора с Грецией. Также София надеется на помощь Евросоюза в обеспечении поставок газа из Азербайджана, а также на закупку ЕС сжиженного природного газа.

«У нас есть прямые запасы для того, чтобы продержаться более одного месяца, если обстоятельства не изменятся. Но мы надеемся завершить строительство нового интерконнектора с Грецией к концу июня. И мы также рассчитываем на общую стратегию закупок сжиженного газа Европейской комиссией», – сказал Петков в интервью Le Monde.

Кроме того, по его словам, Болгария попросит поддержки у Германии, чтобы та заявила, что платить за газ в рублях «неприемлемо».