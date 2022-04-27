В Венгрии объяснили, почему не отказываются от российских нефти и газа

Венгрия не готова отказаться от российских газа и нефти потому, что не может найти альтернативу, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире американского телеканала CNN.



По словам венгерского министра, 85% газа и 65% нефти поступает в Венгрию из России.

«Это не просто потому, что нам так захотелось, мы не выбирали эту ситуацию. Нет альтернативных источников газа, альтернативных маршрутов поставки, которые бы позволили нам отказаться от российской нефти и газа в ближайшие годы», - заявил Сийярто.

Сийярто напомнил о планах ExxonMobile в будущем увеличить добычу газа в румынской части шельфа Черного моря, а пока отметил, что на данном этапе у Венгрии нет других источников энергоресурсов, кроме российских.