В Азербайджане еще три спортивные федерации лишены статуса
Сегодня состоялось очередное заседание Коллегии Министерства молодежи и спорта.
В ходе собрания обсуждалось выполнение Государственной программы «Азербайджанская молодежь в 2017-2021-х годах», план работы министерства на май и другие вопросы.
Решением Коллегии за высокие результаты Рашад Алиев и Шахин Гусейнов получили звание «Заслуженный тренер Азербайджанской Республики», Вели Исрафилов – звание «Заслуженный мастер спорта АР», а Ислам Джафаров, Райят Алиев и Низами Исаев – звание «Почетный сотрудник физкультуры и спорта АР».
Также Коллегия приостановила деятельность таких спортивных федераций, как Федерация синдо-рю и пенджак силат, Федерация школьного спорта и Спортивная федерация глухих. Их статус приостановлен.
Подтвержден статус Федерации атлетики, Федерации тяжелой атлетики и Федерации баскетбола. На сегодняшний день аккредитацию прошли 20 федераций, а 22 федерациям в статусе было отказано. Коллегия продолжает процесс рассмотрения деятельности спортивных федераций Азербайджана.