Армия Украины освободила поселок в Харьковской области и сдержала наступление России

Согласно сообщению, российские подразделения «предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького (Харьковская область). Успеха не имели, понесли потери и отошли». Отмечается, что россияне «безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области».

Генштаб Украины отмечает, что россияне пытались «полностью захватить Рубежное, но успеха не имели, понесли потери и отступили на ранее занятые позиции». Российские военные продолжали наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивались на блокировании подразделений ВСУ в районе завода «Азовсталь» с целью недопущения их прорыва, говорится в сводке украинского Генштаба.

Авиация РФ «продолжает наносить ракетно-авиационные удары по объектам на территории Украины с территории Беларуси. По имеющейся информации, авиационные подразделения воздушно-космических сил РФ продолжают использовать аэродром Барановичи. Средства противовоздушной обороны Беларуси продолжают несение дежурства в усиленном режиме», утверждают в Генштабе.

Также в пограничную зону в направлении Черниговской и Сумской областей введены дополнительные подразделения Росгвардии.