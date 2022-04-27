Генпрокурор Украины назвала 10 подозреваемых в преступлениях в Буче

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала имена и фотографии российских военных, которые, по данным Бучанской окружной прокуратуры, причастны к пыткам мирных жителей. Все они – военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады, сообщает Русская служба BBC.

«...Разоблачены 10 военнослужащих России, причастных к пыткам...» - написала Венедиктова в Facebook.

Офицеров среди военных, которых Украина обвинила в пытках в Буче, нет. Это рядовые, сержанты и ефрейторы. По словам Венедиктовой, эти военнослужащие во время оккупации Бучи «захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали».

Генпрокурор добавила, что у Украины есть доказательства, что эти военнослужащие также грабили местное население, забирая личные вещи и бытовую технику.

«Роль и участие каждого из них в этих преступлениях установлена следственным путем благодаря слаженной и оперативной работе прокуроров и полицейских, а их личные данные помогли собрать журналисты «Следствие.Инфо», - рассказала Венедиктова. – Мы проверяем эту десятку на причастность и к убийствам в Буче».