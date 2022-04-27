Минобороны США: в Донбассе Россия продвигается «медленно», уходит из Мариуполя

По данным США, у России в Украине сейчас 92 батальонные тактические группы – по сравнению с 85 на прошлой неделе. Однако источник CNN сказал, что продолжающиеся проблемы с логистикой и обеспечением не позволяют российским силам продвинуться более чем на несколько километров в день.

По словам чиновника, Россия продвигается к востоку и югу от Изюма, но сталкивается с сопротивлением украинских сил. На юге, по словам чиновника, США видели, как российские силы покидают осажденный город Мариуполь и направляются на северо-запад в сторону Запорожья, несмотря на то, что Мариуполь до сих пор не перешел к России, о чем свидетельствуют продолжающиеся российские удары по городу.

Российские силы по-прежнему сталкиваются с проблемами низкого морального духа и сплоченности, особенно в связи с тем, что они используют призывников для усиления своих батальонных тактических групп, отметил источник телеканала: «У нас есть некоторые доказательства того, что, хотя призывники начинают с высоким моральным духом, так как они подпитывались российской пропагандой, не требуется много времени, чтобы этот моральный дух был утрачен, особенно после того, как они попадают в бой и сталкиваются с украинским сопротивлением».