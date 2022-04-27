В результате ракетного удара по Киеву есть пострадавшие. Российские ракеты попали в два здания, заявила пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева Светлана Водолага.

"Два попадания у нас, один объект, один жилой сектор возле объекта, пока это вся информация", - рассказала Водолага.

Попадания, по словам пресс-секретаря ГСЧС, были в первые этажи, в то время как на верхних находились люди.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ракетных ударов по Киеву есть пострадавшие. В больницу отправили по меньшей мере трех человек.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что ракетные удары по центру украинской столицы произошли во время официального визита генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.