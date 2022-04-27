Польша начинает масштабные военные учения

Министерство обороны Польши предупредило о начинающихся в воскресенье, 1 мая, масштабных военных учениях в приграничных частях страны. Граждан попросили не публиковать в сети фото и видео, чтобы не раскрывать информацию о местонахождении войск.

В сообщении польского военного ведомства уточняется, что колонны военной техники будут передвигаться по дорогам практически всей страны. Транспортные средства преимущественно будут двигаться в ночное время, чтобы не затруднять движение, однако иногда колонны будут проходить в течение дня и даже в часы пик.