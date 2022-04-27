МВД о пожаре в промпарке «Азерсун»
Министерство внутренних дел распространило заявление в связи с пожаром на территории промышленного парка «Азерсун» в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгаит.
Согласно информации, сегодня на территории промышленного парка «Азерсун» произошел пожар. В связи с пожаром на место происшествия немедленно были мобилизованы правоохранительные органы. Сотрудники полиции и МЧС извлекли со складов взрывчатые и ядовитые вещества, представляющие серьезную опасность для окружающей среды и людей, и перевезли их в безопасное место.
Обеспечена эвакуация персонала. В настоящее время место пожара охраняется сотрудниками полиции.