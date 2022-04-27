Шахрияр Мамедъяров обыграл Магнуса Карлсена

Сегодня в 7-м туре шахматного турнира Oslo Esports Cup азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров играл с чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном.

Согласно регламенту соревнования, каждый матч состоит максимум из четырех партий в быстрые шахматы. В первой партии соперники сыграли вничью, а в двух следующих Шахрияр одержал победу. Таким образом, необходимость в четвертой партии отпала – Мамедъяров выиграл со счетом 2.5:0,5.

Это последний тур соревнования. Всего в турнире участвуют восемь шахматистов. Шахрияр Мамедъяров за 7 туров набрал 11 очков. Его итоговая позиция определится после того, как завершатся все партии заключительного тура. Шансы на 1-е место Шахрияр потерял досрочно.