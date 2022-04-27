Гутерриш обвинил Россию в нарушении Устава ООН

Российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН, сказал генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на брифинге в Киеве после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

«Одна из ценностей ООН – уважение к территориальной целостности. Это фундаментально», – подчеркнул Гутерриш, признав, что «Совет Безопасности ООН не смог сделать все, что в его силах» для разрешения конфликта. При этом генсек отметил, что сотрудники ООН оказывают помощь, работая в Украине в 30 локациях.