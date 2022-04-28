Эрдоган в Саудовской Аравии

Во дворце «Аль-Салам» в Джидде состоялась официальная встреча главы турецкого государства с королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом. После церемонии встречи лидеры двух стран отправились на совместный ужин.

В рамках визита президент Эрдоган проведет переговоры с королем Саудовской Аравии. Ожидается, что лидеры обсудят различные аспекты отношений между Турцией и Саудовской Аравией, а также возможности для развития двустороннего сотрудничества. Двухдневный визит турецкого лидера организован по приглашению короля Саудовской Аравии.

Перед вылетом в Эр-Рияд президент Эрдоган заявил, что Турция выступает за активное развитие связей с Саудовской Аравией. Президент Турции выразил надежду на то, что визит в Эр-Рияд откроет новую страницу в сотрудничестве с Саудовской Аравией и является «показателем доверия двух дружественных стран». По его словам, в рамках визита планируется рассмотреть различные аспекты турецко-саудовских отношений.