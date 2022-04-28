Под Мелитополем украинцы уничтожили мост, по которому россияне привозили оружие

Военнослужащие Сил специальных операций Украины уничтожили мост на юге Украины, который был важным логистическим объектом на пути из Крыма в Мелитополь. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении говорится, что через мост россияне регулярно перевозили по железной дороге технику, боеприпасы с Крымского полуострова на материковую часть Украины – в районы, занятые россиянами.

Также этот маршрут играл важную роль для наращивания российских сил в направлении Пологов, Токмака и Мариуполя.

Кроме того, говорится в сообщении Генштаба, учитывая близость моста к Крыму, потребность россиян в этом объекте, а также большие габариты конструкции, которая трудно поддается ремонту в случае разрушения, Вооруженные силы Украины приняли решение об уничтожении объекта. «После тщательного планирования операции ее удачно выполнили бойцы движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины», – добавили в Генштабе.