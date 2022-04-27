Байден: «Мы не нападаем на Россию, мы помогаем Украине защититься...»

Президент отметил, что эта помощь обойдется Соединенным Штатам недешево, но если война в Украине затянется на долгий срок, конечные расходы окажутся еще выше, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Днем в четверг президент США Джо Байден выступил в Белом доме с обращением, в котором рассказал о новом пакете помощи в рамках поддержки Украины в ее противостоянии России.

«Действия России [в Украине] продолжают сопровождаться огромными человеческими потерями... Пока атаки и зверства продолжаются, мы будем продолжать поставки военных систем... Или мы поможем украинскому народу защитить свою страну, или мы будем стоять в стороне, и Россия будет продолжать агрессию и жестокости в Украине. Украинцы каждый день расплачиваются своими жизнями, и нам необходимо снабдить их оружием, средствами, боеприпасами и экономической помощью, чтобы их жертвы не оказались напрасными», – сказал Байден.

«Критически важно, – продолжил он, – чтобы это финансирование было утверждено как можно скорее... Мы не нападаем на Россию: мы помогаем Украине защититься от российской агрессии. У Путина всегда есть выбор прекратить это брутальное вторжение...»

«В то же время деньги, которые мы выделили [на помощь Украине ранее], уже заканчиваются. Вот почему я посылаю в Конгресс запрос о дополнительных бюджетных ассигнованиях, которые обеспечат бесперебойные поставки отважным украинским бойцам оружия и боеприпасов, а также стабильную экономическую поддержку украинскому народу», – пояснил глава Белого дома.