Вашингтон пытается объяснить Турции, кто такие армяне

Как сообщают турецкие СМИ, выступление Байдена может негативно сказаться на политическом диалоге Вашингтона и Анкары, который в последнее время развивается в позитивном направлении.

Как заявили высокопоставленные турецкие дипломаты, упоминание президентом США Джозефом Байденом термина «геноцид» в связи с событиями 24 апреля 1915 года в Османской империи может негативно сказаться на процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией.

«Соединенные Штаты в этом году выступили с еще более негативным заявлением о так называемом «геноциде», чем даже сама Армения, - отмечает высокопоставленный представитель МИД Турции. – Мы не понимаем, что выигрывают Соединенные Штаты, нарушая процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Турцией с одной стороны, и Армений – с другой? Называя себя союзниками Армении, США устами президента Байдена только вредят им».

По словам турецких дипломатов, в США плохо знакомы с армянским этносом. Прежде чем Америка впервые узнала, кто такие армяне, турки уже жили с ними бок о бок 700 лет.

«У нас был министр иностранных дел армянского происхождения, министр финансов султана Абдулхамида также был армянином. Американцы не должны объяснять нам, кто такие армяне», – подчеркнул один из источников.

Дипломаты также заявили, что, обвиняя Турцию в пресловутом «геноциде армян» и не основываясь при этом на достоверных исторических фактах, США совершают серьезную ошибку.

«Общеизвестно, что мы пытаемся нормализовать отношения с Арменией, - сказал один из турецких дипломатов. – Так какая, спрашивается, польза в этом процессе от антитурецкого выступления президента США? И в чем выражается польза армянской диаспоры для Армении? Еврейское лобби в США и во всем мире всячески поддерживает Израиль, но что до сих пор сделало армянское лобби для своей исторической родины? Армения сегодня – это бедная страна с населением в 2,5 миллиона человек, которая контролируется Россией и не имеет выходов к морю. Ей нужен стабильный мир со своими соседями и экономическое процветание за счет интеграционных процессов, а не исторические спекуляции на событиях столетней давности».