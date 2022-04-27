В Финляндии конфисковали имущество российского миллиардера

В Финляндии конфискованы два автомобиля Ferrari и две моторные лодки, зарегистрированные на имя Романа Ротенберга – сына российского предпринимателя, миллиардера Бориса Ротенберга, находящегося под санкциями ЕС и США. Общая стоимость автомобилей оценивается в 300 тыс. евро, лодок – 225 тыс. евро, сообщает телеканал Yle.

Автомобили, зарегистрированные на имя Ротенберга-младшего, долгое время не использовались и не проходили техосмотр.

Телеканал напоминает, что семья Ротенберга в 1990-х годах жила в Хельсинки, отец и сын Ротенберги являются обладателями финского гражданства, а Роман Ротенберг к тому же хорошо говорит по-фински.