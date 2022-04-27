Байден предложил изъять активы российских олигархов в США в пользу Украины

Русская служба BBC пишет, что законопроект был представлен Белым домом в четверг утром по вашингтонскому времени и в короткий срок поступит на рассмотрение в Конгресс.

Администрация президента США Байдена вносит в Конгресс законопроект, наделяющий правительство полномочиями для конфискации выявленной и арестованной собственности российских олигархов. Конфискованные активы будут продаваться, а вырученные средства перечисляться Украине.

Законодатели в обеих палатах Конгресса высказывались в поддержку подобных мер. Накануне подобное предложение было одобрено подавляющим большинством членов Палаты представителей от обеих партий, однако Белый дом представил более расширенный план.

В то же время защитники гражданских свобод указывают, что положения этих законопроектов уязвимы для судебных исков, поскольку могут противоречить американской Конституции. Пока неясно, как администрация намерена разрешить эту проблему.

"В рамках пакета будут обозначены новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией. Это позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины и дальнейшего усиления соответствующих правоохранительных инструментов", — говорится в заявлении Белого дома.

Как сказано в заявлении Белого дома, федеральное казначейство уже арестовало суда и самолеты, связанные с российскими олигархами, общей стоимостью более миллиарда долларов, а также заморозило средства на банковских вкладах, исчисляющиеся сотнями миллионов долларов.

В законопроекте, одобренном Палатой представителей, допускалось (однако не предписывалось), что в случае полной конфискации этих активов и продажи конфискованного имущества вырученные средства будут перечисляться Украине на определенные цели: закупка вооружений для украинской армии, восстановление разрушений после войны, гуманитарная помощь беженцам. Также допускалось направлять эти средства на "гуманитарную помощь и помощь в развитии для российского народа".