Картофель везут из Джалилабада в Россию, но фермеры недовольны ценой

Правда, закупочная цена продукта остается нестабильной. Фермеры жалуются, что еще пару дней назад компании и посредники, поставляющие продукцию в Россию, покупали у них килограмм картофеля за 1,2-1,3 маната. Но уже на следующий день сбили цену до маната. При этом, гарантий, что цена будет держаться в этих пределах хотя бы в течение ближайших двух-трех недель, оптовики не дают. Наоборот, фермерам было прямо сказано, что ситуация на российском рынке может измениться в любой момент, а потому лучше не рисковать и сразу соглашаться на предложенную цену.

Но, несмотря на все опасения, в последние дни наметилось оживление экспорта – из Джалилабада в Россию было вывезено на четырнадцати грузовиках 280 тонн картофеля.

Началась уборка картофеля, выращенного в теплицах Джалилабада. С конца мая урожай будут собирать уже в открытом грунте. Ранее фермеры, выращивающие здесь картофель, отмечали: если они не смогут экспортировать продукцию на российский рынок, то им грозят серьезные убытки.

Haqqin.az поговорил с несколькими джалилабадскими фермерами, рассказавшими, что из-за заморозков в первой декаде марта поля вымерзли и урожайность снизилась. Помимо этого, из-за прекращения закупок в России подорожали удобрения, вследствие чего затраты фермеров удвоились. Вот почему им невыгодно сегодня продавать выращенный в теплицах картофель дешевле одного маната за килограмм. С другой стороны, картофелеводы вынуждены соглашаться на минимальные цены оптовиков, поскольку условий для длительного хранения продукта у них нет.

Рафик Гасанов из Джалилабадского села Муган сказал, что для фермеров региона основным источником существования является выращивание и продажа картофеля, а основным рынком сбыта – Россия.

«Для тех объемов картофеля, который выращивается в регионе, наш внутренний рынок слишком мал, - говорит Рафиг Гасанов. – Одним лишь картофелем, который выращивают в селе Мугань, можно накормить весь Баку. А ведь в конце мая на рынок хлынет товузская, газахская, шамкирская и кедабекская продукция. Так что, аграрии Джалилабада зарабатывают только на российском рынке. Проблема лишь в том, что прямого доступа к нему мы не имеем – это вотчина компаний-посредников, которые играют с нами ценами и, по сути, диктуют нам свои условия. За каждые 30 килограммов картофеля посреднику достается пять процентов…»

Проливные дожди и паводки в конце марта смыли картофельные поля в нескольких селах, в том числе, в Мугани. Один из фермеров рассказал, что причиненный ему лично ущерб составляет не менее 10 тысяч манатов. А фермер Назим Керимов сообщил, что в этом сезоне выращивание картофеля на одном гектаре земли обошлось примерно в 10.000 манатов.

«Россия перестала продавать удобрения, и у нас возникли проблемы», - разводит руками Керимов.

Он также сообщил, что потребность в картофеле на российском рынке есть, но неизвестно, сохранится ли спрос в мае.

Мубариз Надиров, сотрудник Центра аграрного развития Джалилабадского района, рассказал, что экспорт картофеля уже начался, и почти каждый день из Джалилабада в Россию выезжает одна-две машины. После 15 мая картофель, выращенный в открытом грунте, будет убран.

«Мы верим, что проблем с экспортом не будет», - сказал он.

Надиров добавил, что от дождей и наводнений пострадали 25 фермеров. И отметил, что на данный момент закупочная цена, предлагаемая фермерам, по-прежнему выгодна, а это значит, что пока спрос на российском рынке сохраняется, можно получать прибыль.