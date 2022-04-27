Война в Украине, неурожай: цены на соевые бобы и кукурузу в мире бьют рекорды

Мировые цены на соевые бобы и кукурузу с начала года выросли и приближаются к рекордным максимумам. С начала 2022 года стоимость соя-бобов выросла на 27%, кукурузы – на 37%. Причиной стали война в Украине, плохие урожаи в Южной Америке, плохая погода в США и рост спроса на сырьё для биотоплива, заявил The Wall Street Journal.

Издание написало, что фьючерсы на кукурузу вечером 27 апреля выросли до $8,15 за бушель, и это стало рекордом с 2012 года. До исторического рекорда цена не дотянула лишь 24 цента.

Стоимость фьючерсов на соя-бобы 27 апреля была выше отметки в $17 за бушель впервые с 2012 года. Кроме того, цены на растительное масло, пшеницу и овёс в 2022 году уже преодолели исторические максимумы.