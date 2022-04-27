Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Приднестровье

«В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе и в связи с невозможностью оказывать какую-либо помощь находящимся там гражданам Израиля, израильтяне должны немедленно покинуть регион», - предупредили в МИД Израиля.

СМИ напоминают, что последний раз израильский МИД публиковал подобные заявления незадолго до начала военного вторжения России в Украину.

25 апреля из ручных гранатометов было обстреляно здание «министерства государственной безопасности в Тирасполе». 26 апреля неизвестные взорвали две антенны Приднестровского радиотелецентра в населенном пункте Маяк. Лидер приднестровских сепаратистов Вадим Красносельский обвинил в этих атаках Украину.