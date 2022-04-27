США «как ястреб» следят за развитием событий в Молдове и Приднестровье, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления перед комитетом по иностранным делам Палаты представителей, передает РБК.

«Попросту говоря, мы следим за этим как ястреб», – сказал Блинкен, отмечая, что недавно посещал Кишинев.

Госсекретарь сообщил, что США оказывают Молдове финансовую помощь в ряде различных сфер, в том числе безопасности, а также работают с ООН и другими международными организациями, чтобы гарантировать выделение «надлежащих ресурсов для помощи Молдове» справиться с притоком беженцев с Украины. «И, конечно, мы также добиваемся того, чтобы наши европейские союзники и партнеры концентрировали внимание на вызовах и угрозах в адрес Молдовы», – подчеркнул госсекретарь.