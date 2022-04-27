Очевидно, стоит в ближайшее время ожидать сообщений о разоблачении групп, готовивших аналогичные покушения на Скабееву, Симоньян, Кеосаяна, Кисилева и прочих российских пропагандистов, которые прочищают мозги россиянам. Вся история выглядит настолько топорно и так грубо шита белыми нитками, что остается только в изумлении приоткрыть рот.

Российское информационное сопровождение агрессии в Украине пробило очередное дно. Оказывается «неонацистская террористическая организация» готовила покушение на «журналиста» Владимира Соловьева, заслужившего среди аудитории нежное прозвище «вечерний м@дозвон». Заслуженный пропагандист России был в шаге от смерти – и только героические усилия «Пятой службы» ФСБ, руководство которой находится сейчас под следствием, позволили избежать этой утраты.

Было бы куда правдоподобнее, если бы появилась информация о попытках ликвидации высокопоставленных представителей силовых структур РФ, спецслужб, политиков – или, в крайнем случае, лиц, занимающих высокие должности в областных или городских администрациях.

Не менее правдоподобно выглядели бы «вбросы» про угрозу стратегически важной инфраструктуре или подготовке терактов в общественных местах с наиболее высокой концентрацией мирных граждан. Ведь терроризм – это либо про запугивание мирного населения во враждебной стране, либо же про нанесение точечных ударов по персонам, принимающим ключевые решения. Вот в это – вполне можно было бы поверить и поаплодировать российским спецслужбам.

Но когда группа маргинальных личностей, откровенно говоря – дворовой гопоты с весьма скудным арсеналом по заданию иностранной разведки готовит покушение на представителей шайки профессиональных лжецов – тут уж доверие исчезает. Вот совершенно не склонен идеализировать любые спецслужбы, но ГУР МО Украины за последнее время зарекомендовала себя как весьма эффективная организация. Которая прекрасно понимает, что давить надо на шарманщика, а не его обезьянок. И потому не стала бы тратить время на истеричных и низкосортных пропагандистов, рейтинги и репутация которых и без того оставляют желать лучшего.

Скажу больше – руководство Украины заинтересовано в том, чтобы с голов Соловьева, Скабеевой, Симоньян, Кеосаяна и прочих даже волос не упал. Поскольку именно они своими выступлениями полностью дискредитируют «специальную операцию» в Украине, вызывая к ней недоверие даже тех российских граждан, которые, в принципе, ее поддерживают.

Поэтому нынешний «террористический скандал» нужен, в первую очередь, российской власти. Вот совершенно непонятно, поверил ли Владимир Путин докладу ФСБ про задержанную группировку.

Ее террористический набор, все эти «самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тысячи патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта», выглядит совершенно несолидно. А уж «националистическая литература и атрибутика» вообще представляют из себя полный отстой. Они себя стихами из «Кобзаря» вдохновляли? И в красный угол портрет Бандеры и Коновальца на собраниях вывешивали?

А может, Кремль, зная, как работает спецслужба, решил использовать задержание одной группы «городских сумасшедших» как послание другой, занятой в сфере государственной пропаганды: «Вы живы, пока работаете на оправдание войны. И соскочить не получится, даже не пытайтесь. В этом случае вам дальнейшая ваша жизнь не гарантирована».