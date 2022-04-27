SOCAR приостанавливает транспортировку нефти через Россию

Отдел экономики 02:27

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приостанавливает транспортировку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск. Об этом Reuters сообщил источник в компании, добавивший, что запланированные на май объемы для трубопровода Баку - Новороссийск SOCAR направит в трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД).

"В БТД есть свободные мощности и прямой выход на рынок Средиземноморья. SOCAR решила перекинуть в мае 170 тысяч тонн нефти со своих старых внеконтрактных месторождений на этот стратегический нефтепровод исключительно по коммерческим соображениям. Пока решение касается только мая, в конце которого будем определяться, как поступать дальше", — рассказал источник. По северному нефтепроводу Баку - Новороссийск в январе-апреле 2022 года SOCAR прокачала 400 тысяч тонн сырой нефти. Напомним, транспортировка нефти SOCAR по этому нефтепроводу составила в 2020 году 585 тысяч тонн против 824 тысяч тонн в 2019 году. Всего же SOCAR планирует в 2022 году транспортировать в северном направлении 1,209 миллиона тонн нефти. Источник в SOCAR, не раскрывая подробностей, заявил, что приостановка транспортировки нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск является "коммерческим вопросом". На самом же деле, как считают некоторые аналитики, это связано с намерением российской компании "Транснефть" (оператор нефтепровода Баку - Новороссийск) оплачивать в рублях транзитные сборы за транспортировку «черного золота» по нефтепроводу.

Еще одной причиной может быть сложность реализации нефти с танкеров в Новороссийском терминале. Трейдеры стараются держаться подальше от российской нефти, загруженной в танкеры, поскольку международные страховые компании отказываются из-за санкций страховать танкеры с российской нефтью. В порту Новороссийска азербайджанская нефть смешивается с российской Urals. С этой точки зрения, возможно, реализация азербайджанской нефти с Новороссийского терминала стала значительно более сложной. Из-за того, что нефть марки Urals, которая смешивается с азербайджанской нефтью, предлагается покупателям почти на 30 долларов ниже рыночных цен, SOCAR, соответственно, вынуждена продавать свою нефть по ценам, которые ниже её себестоимости. Отметим, что 22 марта, в результате выхода из строя портового сооружения новороссийского терминала по причине "шторма на Черном море" транспортировка казахстанской нефти с этого терминала была в значительной степени приостановлена. Западные источники сообщили тогда, что причиной был вовсе не шторм, поскольку погода в Черном море в тот день соответствовала климатическим нормам. Утверждалось, что Россия намеренно вывела из строя данный объект, чтобы не допустить выхода казахстанской нефти на европейские рынки и, как следствие, воспрепятствовать планам ЕС отказаться от российской нефти. Как известно, результатом закрытия Новороссийского терминала стало сокращение добычи нефти на крупных месторождениях Казахстана "Тенгиз" и "Кашаган". Наконец, через месяц Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) - оператор терминала и нефтепровода Тенгиз - Новороссийск сообщил, что авария на терминале устранена. Как сообщает пресс-служба КТК, после ремонта на морском терминале под Новороссийском было введено в эксплуатацию ВПУ-3 (выносное причальное устройство).