Вашингтон направляет Украине ультрасовременное вооружение: танки, ПВО, артиллерию, истребители

Палата представителей Конгресса США в четверг, 28 апреля, проголосовала за принятие закона о ленд-лизе для Украины. «За» проголосовали 417 конгрессменов, «против» – 10. Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент Джо Байден, сообщает CNN.

По данным экспертов, в результате ленд-лиза и в рамках объявленной ранее военной помощи Украине со стороны США на 20 млрд долларов Киев может получить танки третьего поколения M1A2 Abram; боевые машины пехоты M2A3 Bradley; самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin; реактивные системы залпового огня на колесном шасси HIMARS; универсальную пусковую установку РСЗО M270 MLRS; передвижной норвежский ЗРК NASAMS 2; ЗРК Patriot; многофункциональные легкие истребители 4-го поколения F-16 C/D; систему ПВО С-300.

По мнению американских аналитиков, возрождение ленд-лиза имеет огромное историческое значение, поскольку в 1941 году подобная инициатива стала решающим фактором, позволившим союзникам одержать победу над фашистской Германией во Второй мировой войне.