Генсек ООН шокирован обстрелом Россией Киева во время его визита

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что шокирован ракетным обстрелом Киева во время его визита. Об этом он сказал в интервью BBC, сообщил в Twitter журналист Бен Браун.

«Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским», – написал Браун.

Журналист отметил, что украинские официальные лица называют этот обстрел «отвратительным актом варварства» и «открыткой из Москвы».