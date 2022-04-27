Генсек ООН шокирован обстрелом Россией Киева во время его визита
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что шокирован ракетным обстрелом Киева во время его визита. Об этом он сказал в интервью BBC, сообщил в Twitter журналист Бен Браун.
«Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским», – написал Браун.
Журналист отметил, что украинские официальные лица называют этот обстрел «отвратительным актом варварства» и «открыткой из Москвы».
UN Secretary General tells me he’s shocked by Russia carrying out a missile attack on Kyiv while he’s on the city for talks with President Zelensky. Ukraine calls it a ‘heinous act of barbarism’ - and a ‘postcard from Moscow’ pic.twitter.com/4ecfbVdk6f— Ben Brown (@BenBrownBBC) April 28, 2022