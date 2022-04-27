Глава Счетной палаты России отправляется в Израиль, но обещает вернуться

Глава Счетной палаты РФ, бывший министр финансов Алексей Кудрин отбывает для медицинских консультаций в Израиль. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Хочу пресечь слухи до их появления, - объявил он. – С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения я снова буду в Израиле – еду на ранее запланированные медицинские консультации. Выступления в Госдуме в мае также по плану».

Ранее Кудрин опроверг предположения об эмиграции в Израиль.