Посол США обвинил Лаврова в ядерном шантаже

Американские власти «не занимаются безответственной риторикой в отношении ядерного оружия», заявил посол США в РФ Джон Салливан. Он раскритиковал власти России после слов главы МИД Сергея Лаврова, который говорил, что риски ядерной войны «весьма существенны». Об этом пишет «Коммерсант».

Салливан сказал CNN, что США «готовы к сдерживанию ядерной агрессии» против них. По мнению дипломата, риторика о потенциальном применении Россией ядерного оружия «усилилась крайне безответственным образом», но, по его мнению, в этом нет ничего нового. Он выразил удивление поведению российских властей.

Джон Салливан напомнил, что США, напротив, отменили планировавшиеся испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III: «Мы не поддадимся на ядерный шантаж, но мы не потерпим бряцания ядерным оружием и балансирования на грани ядерной войны».

Сергей Лавров утверждает, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России. При этом в контексте войны в Украине российский министр сказал, что РФ не планирует использовать ядерное оружие «на этой стадии». Президент США Джо Байден назвал подобные заявления безответственными.