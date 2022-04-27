Отдел информации 04:17

Накануне, 28 апреля, в украинский город Днепр отправился груз с гуманитарной продовольственной помощью. Как отметила в беседе с корреспондентом haqqin.az посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, по инициативе руководства страны, которое уже передало в дружественную Украину более 1000 тонн гуманитарной помощи, многие государственные и общественные структуры также подключились к этой благородной акции.

«В их числе и наше посольство, - отметила Э.Ахундова. – Мы обратились с просьбой о помощи к двум известным фирмам – «Азерсун» и «Вейсалоглу». Спасибо руководству этих компаний, каждая из которых предоставила нам по 10 тонн самых разных продовольственных товаров длительного пользования. Решили отправить эти 20 тонн в город Днепр, потому что в настоящее время он превратился в гуманитарный хаб, приняв десятки тысяч беженцев из Мариуполя, Харькова, Северодонецка и других городов. Доставить груз до места назначения безвозмездно взялась логистическая компания W&E forward, предоставившая нам фуру, за что мы им очень благодарны. Кроме того, один из местных бизнесменов передал нам для города Харьков более 10 тонн макаронных изделий высшего качества. Эту гуманитарную помощь посольство Азербайджана отправило в распоряжение посольства Украины, которое периодически организует караваны гуманитарной помощи. Сбор гуманитарной помощи с нашей стороны будет продолжен».

Посол рассказала нам еще об одной акции, довольно необычной для военного времени – эвакуации замечательной скульптурной композиции «Хамсе» из Харькова в Киев. Год назад по инициативе Фонда Гейдара Алиева известный скульптор, народный художник Украины Катиб Мамедов начал ваять скульптурную композицию «Хамсе» Низами Гянджеви. Предполагалось, что ее установят в центре Киева, в ботаническом саду Университета имени Т.Шевченко весной этого года. Однако война нарушила все планы.