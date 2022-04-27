«Германия готовится к внезапной остановке поставок газа из России»

Германия должна готовиться к одностороннему прекращению поставок газа со стороны России. Германия уже сегодня готовится к такой возможности, потому что никто не может предположить, как поведет себя президент РФ Владимир Путин в дальнейшем, предупредил канцлер Олаф Шольц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"К этому нужно быть готовым. Мы уже были перед началом войны и знаем, что должны делать", - приводит РБК-Украина слова Шольца.

Шольц также предположил, что западные санкции не прекратятся, если Россия предложит прекращение огня, основанное на территориальных приобретениях. По его мнению, только полный вывод войск Российской Федерации из Украины может сделать возможным снятие санкций.