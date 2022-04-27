Тайна кораблекрушения у берегов Туниса: задержаны двое граждан Азербайджана

Построенный в 1977 году и совершавший рейсы под флагом Экваториальной Гвинеи 58-метровый корабль Xelo отчалил в марте от берегов Экваториальной Гвинеи, сделал короткую остановку в одном из портов Египта, после чего взял курс на Мальту.

В ночь с 15 на 16 апреля власти Туниса задержали семь членов экипажа, спасенных с потерпевшего крушение торгового судна Xelo. В числе арестованных - двое граждан Азербайджана.

Когда судно достигло берегов тунисского города Габес, экипаж подал сигнал SOS. ВМС Туниса спасли с тонущего корабля семь членов экипажа - четырех турок, двух азербайджанцев и одного гражданина Грузии.

Тот факт, что судно по словам членов экипажа перевозит больше тысячи тонн сырой нефти, вызвал серьезную обеспокоенность правительства Туниса и международных экологических организаций. Разлив нефти с тонущего корабля могли стать причиной серьезной экологической катастрофы.

Правительство Туниса начало подготовку к откачке нефти с Xelo до того, как она вытечет в море, однако из-за неблагоприятных погодных условий провести эту операцию сразу не смогли. Водолазы в сложных погодных условиях опустились на дно моря, привязали к кораблю специальные тросы и приготовились к проведению сложной операции - буксировки судна на берег вместе с грузом сырой нефти.

«Мы ждем, когда улучшится погода, стихнут ветер и волнения, чтобы водолазы могли проверить состояние корпуса и груза и принять необходимые меры», — заявила в телеинтервью министр окружающей среды Туниса Лейла Чихауи.

Через несколько дней погода, наконец, позволила группе водолазов осмотреть корабль. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что в действительности судно было пустым и нефти в его танках не было.

В результате возникло подозрение, что судно затопили преднамеренно, чтобы получить выплату от страховой компании.

По другой версии, члены экипажа занимались контрабандой нефти.

На основании этих подозрений правоохранительные органы Туниса обратились в городской суд Габоса, который применил ко всем членам экипажа меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом заявил официальный представитель суда Мохаммад Карай, отметивший, что в данный момент ведется расследование, чтобы определить, затонуло ли судно в результате шторма или же было намеренно затоплено, чтобы получить выплату от страховой компании.

Также расследуется версия контрабанды нефти.

Члены экипажа заявили, что судовые документы корабля были утеряны, однако по утверждению судьи в их показаниях есть несоответствия.