В Офисе Зеленского предупредили: «Тень войны легла на Молдову, на Беларусь, на Россию»

Война, развязанная Россией на территории Украины, развивается по принципу расширения на соседние страны, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишут украинские СМИ.

"Тень войны легла на Молдову, на Беларусь и на саму Россию. Война расползается, она не удержится ни в рамках "спецоперации", ни в рамках границ Украины. Она отбросила очень серьезную тень и в этой тени видны вспышки пожаров", - сказал он.

Говоря о положении дел на фронте, Арестович признал, что российские войска превосходят вооруженные силы Украины по количеству, и Украина несет крупные потери в боях, однако "армия РФ заканчивается, ситуация контролируема".

"В Украине созревают условия для военной победы. Помощь от мировых лидеров приходит очень быстро. Они поняли, что мы не сдадимся! Второго Афганистана не будет", - резюмировал представитель Киева.