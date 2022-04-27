Ильхам Алиев: Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции прямой эфир; обновлено 11:41; фото
«Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции». Об этом, выступая на международной конференции на тему «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Армения должна понимать, что нельзя оставаться в изолированном «островном» режиме в регионе. Наладив отношения с Азербайджаном, при этом отказавшись от территориальных претензий по отношению к Азербайджану и Турции, она не должна препятствовать процессу трехстороннего сотрудничества», - сказал глава государства.
Ильхам Алиев напомнил, что Армения ранее отвергла несколько предложений о проведении трехсторонних переговоров на различных уровнях, в частности на уровне глав МИД, различных специалистов, а также в формате гражданских обществ.
«Наши партнеры в курсе об этом. Причин их отказа никто не знает, потому что, считаю, этот подход крайне непродуктивным. Если мы посмотрим на будущее региона, то политика Армения не поддается никакой логики в рамках региональной безопасности, сотрудничества и развития Южного Кавказа. Армения должна наладить отношения с Азербайджаном и Турцией, при этом отказавшись от территориальных претензий», - подчеркнул президент Азербайджана.
* * * 11:34
«Я больше года говорю, что Армения должна подписать мирный договор с Азербайджаном. Армянская сторона только недавно выразила согласие. Тоже самое по делимитации границы. Ждем, что очень скоро состоятся встречи в рамках комиссии». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции на тему «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».
Глава государства заявил, что рассчитывает на скорое проведение встречи в рамках совместной азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы.
«Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией. Сейчас мы видим шаги с армянской стороны по мирной повестке. Армения и ее политическая элита должны принять новые реалии в регионе и отказаться от реваншизма. Кроме этого, нужны шаги для обеспечения долгосрочного и устойчивого мира в регионе», - добавил президент Азербайджана.
* * * 11:28
«Одной из больших проблем является загрязнение наших территорий минами. После окончания войны более 200 военных и гражданских лиц, к сожалению, погибли или получили серьезные ранения в результате инцидентов с минами. Об этом, выступая на международной конференции на тему «Развитие и сотрудничество», сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Подчеркнув, что мины были закопаны армянами на азербайджанских территориях и после окончания войны, глава государства напомнил участникам конференции о гибели двух журналистов в Кельбаджаре.
Ильхам Алиев заметил, что очистка этих территорий от мин является очень сложным и длительным процессом, добавив, что для этого было увеличено количество сотрудников Агентства по разминированию Азербайджанской Республики, закуплено самое современное оборудование, в том числе дроны.
Президент Азербайджана также заявил о необходимости более широкого международного сотрудничества в этой области.
* * * 11:13
«За это время, прошедшее после завершения второй карабахской войны, Армения, надеюсь, осознала, насколько важен мир. Если мирный договор будет подписан, если будут применяться упомянутые ранее пять принципов, то в регионе будет долгосрочный и устойчивый мир», - сказал президент Ильхам Алиев.
Глава государства подчеркнул, что четко продемонстрированная воля является признанием вклада Азербайджана в мир на Кавказе.
«Мы проводим строительные работы в регионе, мобилизовываем ресурсы для укрепления экономики, потому что без этого невозможно выделить достаточно средств. В то же время мы продвигаем мирную повестку дня на Кавказе», – сказал президент Азербайджана.
* * * 11:06
«Подписанная с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в июне прошлого года «Шушинская декларация» является ярким примером нашего братства и сотрудничества. Этим документом мы оформили наше сотрудничество во всех форматах». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции на тему «Развитие и сотрудничество».
Глава государства подчеркнул, что Азербайджан и Турция являются союзниками во всех областях, в том числе в военной и оборонной сферах.
«Подписав «Шушинскую декларацию», мы заявили всему миру, что едины с Турцией как на словах, так и на деле», - сказал Ильхам Алиев.
* * * 10:59
«Независимый характер внешней политики Азербайджана основывается на национальных интересах». Об этом, выступая на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Это показатель независимости азербайджанской внешней политики, которая основывается на наших интересах и на максимальном уровне достижений. В нашем регионе нужно думать о безопасности и сотрудничестве, как интегральной части нашего настоящего и будущего», - заявил глава государства, добавив, что без безопасности не будет сотрудничества и не будет экономического развития.
* * * 10:49
Такие традиционные встречи очень важны с точки зрения донесения до международного сообщества наших планов и целей, проделанной работы. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 29 апреля с представителями зарубежных мозговых центров, принявших участие в международном форуме «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в Шуше.
«В течение почти 30 лет оккупации армянами во всех наших городах и селах были совершены акты варварства и вандализма, все города и села были разрушены. Были случаи переселения армян на территории Шушинского, Зангиланского и других районов, все это незаконно», - отметил глава государства.
Президент сообщил, что в настоящее время Азербайджан за счет собственных средств, а также при поддержке ведущих международных организаций реализует масштабные инфраструктурные проекты: «Наша главная задача на данный момент - восстановить Карабах и вернуть туда бывших беженцев».
Ильхам Алиев также добавил, что очень скоро состоится встреча совместных азербайджано-армянских рабочих групп.
Глава государства отметил, что в ходе конференции ее участники ознакомились с планами Азербайджана по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура: «Планы масштабные, и мы реализуем их собственными силами, выделяя финансовые ресурсы из нашего бюджета и при поддержке международных компаний».
«Кроме того одной из самых важных задач является укрепление новых реалий и работа с международными организациями, чтобы представить нашу позицию и наше видение региона. Также было очень важно, чтобы ведущие международные организации приняли новые реалии на местах, и это произошло.
Тем временем мы активно выступаем за новую эру на Кавказе: эру мира и сотрудничества. Наконец, недавно мы получили положительный ответ из Армении. Правительство приняло пять основных принципов, выдвинутых Азербайджаном - принципов, которые должны лечь в основу мирного соглашения с Арменией», - заявил президент.
* * * 10:12
29 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит встречу с участниками международного форума "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".
Встреча транслируется в прямом эфире на страницах президента Ильхама Алиева в социальных сетях.
Новость обновляется
* * * 09:46
Сегодня состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками международной конференции «Южный Кавказ – развитие и сотрудничество».
Как сообщает haqqin.az, встреча главы государства с участниками конференции в прямом эфире будет транслироваться в официальных аккаунтах президента:
https://www.youtube.com/user/presidentaz