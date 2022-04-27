«Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции». Об этом, выступая на международной конференции на тему «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армения должна понимать, что нельзя оставаться в изолированном «островном» режиме в регионе. Наладив отношения с Азербайджаном, при этом отказавшись от территориальных претензий по отношению к Азербайджану и Турции, она не должна препятствовать процессу трехстороннего сотрудничества», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев напомнил, что Армения ранее отвергла несколько предложений о проведении трехсторонних переговоров на различных уровнях, в частности на уровне глав МИД, различных специалистов, а также в формате гражданских обществ.

«Наши партнеры в курсе об этом. Причин их отказа никто не знает, потому что, считаю, этот подход крайне непродуктивным. Если мы посмотрим на будущее региона, то политика Армения не поддается никакой логики в рамках региональной безопасности, сотрудничества и развития Южного Кавказа. Армения должна наладить отношения с Азербайджаном и Турцией, при этом отказавшись от территориальных претензий», - подчеркнул президент Азербайджана.

* * * 11:34

«Я больше года говорю, что Армения должна подписать мирный договор с Азербайджаном. Армянская сторона только недавно выразила согласие. Тоже самое по делимитации границы. Ждем, что очень скоро состоятся встречи в рамках комиссии». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции на тему «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

Глава государства заявил, что рассчитывает на скорое проведение встречи в рамках совместной азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы.

«Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией. Сейчас мы видим шаги с армянской стороны по мирной повестке. Армения и ее политическая элита должны принять новые реалии в регионе и отказаться от реваншизма. Кроме этого, нужны шаги для обеспечения долгосрочного и устойчивого мира в регионе», - добавил президент Азербайджана.

* * * 11:28

«Одной из больших проблем является загрязнение наших территорий минами. После окончания войны более 200 военных и гражданских лиц, к сожалению, погибли или получили серьезные ранения в результате инцидентов с минами. Об этом, выступая на международной конференции на тему «Развитие и сотрудничество», сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что мины были закопаны армянами на азербайджанских территориях и после окончания войны, глава государства напомнил участникам конференции о гибели двух журналистов в Кельбаджаре.

Ильхам Алиев заметил, что очистка этих территорий от мин является очень сложным и длительным процессом, добавив, что для этого было увеличено количество сотрудников Агентства по разминированию Азербайджанской Республики, закуплено самое современное оборудование, в том числе дроны.

Президент Азербайджана также заявил о необходимости более широкого международного сотрудничества в этой области.