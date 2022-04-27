США готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины
США готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины, чтобы российское вторжение больше не повторилось, заявила в интервью РБК-Украина заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Она отметила, что имеется вопрос, захочет ли Украина привлечь международных миротворцев для мониторинга любого соглашения о выводе войск и обеспечения безопасности вдоль границ с Россией. "Поэтому мы открыты к разговору о любых вещах, чтобы гарантировать, что когда Украина выиграет эту войну, это все никогда не повторится", - добавила Нуланд.