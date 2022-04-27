Журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украине, по возможности, следовало бы нанести удар по российским военным, которые располагаются в оккупированной части Молдовы - Приднестровье. Об этом он сказал в ходе своего общения с подписчиками в Youtube, пишет УНИАН.

"Я думаю, что все необходимые решения уже приняты и Румынией, и НАТО. Я бы, конечно, сейчас на месте наших военных, если у нас есть силы и средства на это, долбанул по "ПМР", это вообще незаконное формирование, а именно по 14-й российской армии, которая стоит в Приднестровье. Потому что от нее исходит потенциальная угроза по Украине, там граница с Одесской областью, и если это совпадает с планами нашей армии, я буду рад" - сказал он.

Гордон повторил, что "безжалостно бы долбил российскую военную силу и технику везде, где это возможно, и не обращал бы внимание ни на что".