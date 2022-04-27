Офис Зеленского: Россия игнорирует спецпереговоры о Мариуполе и Медведчук ее не интересует

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия не желает проводить переговоры в Мариуполе для безопасного выхода людей из "Азовстали" и не реагирует на предложение обменять украинских военных на Виктора Медведчука. Об этом он сказал в интервью в интервью "Радио Свобода".

"Безусловно, шансы (на проведение спецраунда – ред.) остаются. Для нас принципиально было бы забрать людей наших: не только гражданских, но и военных. Россия нацелена на максимальное уничтожение Мариуполя в целом... К сожалению, Россия пока все это (предложения об освобождении гражданских и военных в городе – ред.) игнорирует, потому что россияне сегодня репутационно все теряют. Поэтому им, в принципе, я так понимаю, нет разницы: убьют ли они тысячу гражданских или 10 тысяч", - отметил Подоляк.

А Медведчука, по его словам, в Украине кто-то "брендировал" как человека влиятельного и важного для России, "а выяснилось, что он им практически не нужен". "Ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников – для них намного больше, как они считают с пропагандистской точки зрения, чем забрать Медведчука или кого-либо. К сожалению, мы его обменять на наших ребят не можем. То есть на условном столе переговоров об обмене лежат все предложения, включая возможность обменять Медведчука. Просто мы видим реакцию российской стороны, что для них Медведчук не ценный актив. Вообще", - добавил Подоляк.